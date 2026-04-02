Ждать придется дольше: в Киеве изменили сроки перекрытия важного проспекта

14:50 02.04.2026 Чт
3 мин
Планировать маршруты водителям и пассажирам лучше заранее - с учетом объездов
aimg Ирина Костенко
Перекрытие одного из проспектов в Киеве продлили почти до конца года (фото иллюстративное: Getty Images)

Жителей и гостей Киева предупредили о продлении ограничения движения на одном из ключевых проспектов города. Решение приняли из-за необходимости дальнейшего строительства метро на Виноградарь.

Подробнее о введенных для водителей и пассажиров ограничениях, новых сроках перекрытия и схеме объездов, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Участок ограничений: проспект, движение на котором временно перекрыто, расположен в Подольском районе города Киева.
  • Сроки перекрытия: планировалось, что ограничения на участке проспекта начнутся с 5 апреля 2025 года и продлятся год, однако сейчас их продлили до декабря.
  • Причина: активная фаза строительства метро на Виноградарь, которая включает сложные инженерные работы и строительство тоннелей.
  • Как объехать: из-за введенных ограничений наземный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по утвержденным ранее временным схемам.

Перекрытие какого проспекта продлили и зачем

Согласно информации пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), в столице продлили перекрытие проспекта Европейского Союза (прежнее название - проспект Правды).

Украинцам объяснили (ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА), что соответствующее решение приняли из-за необходимости дальнейшего строительства метро на Виноградарь.

Проспект Европейского Союза в Киеве (карта: google.com/maps)

Сообщается, что изменения связаны с активной фазой строительства нового участка Сырецко-Печерской линии метро - в направлении жилого массива Виноградарь.

"На объекте продолжаются сложные инженерные работы, в частности сооружение тоннелей и подготовка инфраструктуры для будущих станций", - уточнили в КГГА.

Как именно изменились сроки перекрытия

О перекрытии движения на проспекте Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь водителям и пассажирам сообщили еще в конце марта 2025 года.

Планировалось, что ограничения для транспорта и пешеходов на участке проспекта - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы - будут продолжаться:

  • с 5 апреля 2025 года;
  • до 5 апреля 2026 года.

"Однако сроки работ пересмотрели, и теперь ограничения продлили до 1 декабря 2026 года", - сообщили в КГГА.

О внесении соответствующих изменений говорится в распоряжении городского главы Виталия Кличко (№135 от 24.03.2026).

Распоряжение киевского городского главы (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Как курсирует транспорт во время перекрытия

В КГГА рассказали, что в связи с продолжением перекрытия проспекта Европейского Союза наземный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по временным схемам.

Исходя из этого, водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты - с учетом объездов.

При этом ранее Патрульная полиция Киева сообщила участникам дорожного движения, что объезд (с 5 апреля 2025 года) будет осуществляться "по проспекту Василия Порика - через проспект Свободы - до проспекта Европейского Союза и в обратном направлении".

Фрагмент публикации правоохранителей от 3 апреля 2025 года (карта: t.me/kyivpatrol)

В завершение в Департаменте КГГА напомнили, что "строительство метро на Виноградарь остается одним из ключевых инфраструктурных проектов столицы".

"Который в будущем должен существенно уменьшит нагрузку на наземный общественный транспорт района", - подытожили в КГГА.

