У Чехії "покарали" генерала за бажання віддати літаки Україні

Зазначимо, нещодавно президент Чехії Петр Павел вступив у конфлікт з урядом Бабіша через можливу передачу навчально-бойових літаків L-159 Україні. Зокрема раніше Павел заявляв, що передача літаків можлива.

Проте через деякий час виступив Бабіш, який заявив, що, мовляв, поставив крапку в дискусіях щодо можливого постачання Україні легких бойових літаків L-159 - за версією прем'єра, Київ їх не отримає.

До речі, це вже не перша спроба Бабіша послабити надання допомоги Україні. Так, Бабіш неодноразово виступав проти продовження чеської "снарядної ініціативи" для України.

Йому опонував президент Павел: він наголошував, що згортання снарядної ініціативи матиме серйозні наслідки, передусім для самої Чехії, а також призведе до зростання жертв в Україні.

Після цього Бабішу довелося підтвердити, ініціативу з постачання боєприпасів для України буде продовжено за умови фінансування з боку інших держав. Тобто, фактично нічого не зміниться - що в підсумку підтвердили у МЗС Чехії.