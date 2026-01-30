В Чехии "наказали" генерала за желание отдать самолеты Украине

Отметим, недавно президент Чехии Петр Павел вступил в конфликт с правительством Бабиша из-за возможной передачи учебно-боевых самолетов L-159 Украине. В частности, ранее Павел заявлял, что передача самолетов возможна.

Однако через некоторое время выступил Бабиш, который заявил, что, мол, поставил точку в дискуссиях относительно возможной поставки Украине легких боевых самолетов L-159 - по версии премьера, Киев их не получит.

Кстати, это уже не первая попытка Бабиша ослабить предоставление помощи Украине. Так, Бабиш неоднократно выступал против продолжения чешской "снарядной инициативы" для Украины.

Ему оппонировал президент Павел: он отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.

После этого Бабишу пришлось подтвердить, что инициатива по поставке боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств. То есть, фактически ничего не изменится - что в итоге подтвердили в МИД Чехии.