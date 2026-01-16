ua en ru
Чехія готова поставити Україні винищувачі для боротьби з дронами, - Петр Павел

П'ятниця 16 січня 2026 23:30
UA EN RU
Чехія готова поставити Україні винищувачі для боротьби з дронами, - Петр Павел Фото: Петро Павло (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент Чехії Петр Павел заявив, що найближчим часом його країна поставить Україні бойові літаки, які здатні збивати дрони, що наближаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Чеська Республіка може у відносно короткі терміни поставити кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні в боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що нам вдасться швидко й успішно вирішити це питання", - заявив Павел на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він не став вдаватися в подробиці, але кілька років тому говорив, що чеські дозвукові винищувачі L-159 можуть бути передані Україні, яка вже майже 4 роки веде повномасштабну боротьбу з російським вторгненням.

Також Петр Павел заявив на пресконференції в п'ятницю, що Прага може постачати системи раннього попередження, такі як пасивні радари.

Reuters зазначає, що чеська армія має в своєму розпорядженні 24 літаки L-159 в одно- і двомісній конфігурації, які використовуються для навчання і підтримки сухопутних військ. Її основними винищувачами є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen, але вона замовила 24 американські винищувачі F-35 з поставкою після 2030 року.

За попереднього уряду (до прем'єра Андрея Бабіша) Чехія постачала Україні важку техніку, включно з танками і вертольотами з армійських запасів, і отримувала компенсацію від союзників з НАТО у зв'язку з переозброєнням країни західними озброєннями.

Що ще сказав Павел і яка є підтримка з боку Чехії

Нагадаємо, на цій же пресконференції Петр Павел заявив, що Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни". Він додав, що Київ готовий до такого кроку.

"Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна повинна зробити і готова це зробити за умови, що це призведе до миру. І ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб уся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною", - сказав президент Чехії.

Крім того, ми писали, що чеський прем'єр Андрій Бабіш заявив нещодавно, що ініціатива щодо постачання боєприпасів для України буде продовжена. Але зазначимо, що це буде за умови фінансування з боку інших держав.

