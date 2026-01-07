Боєприпаси для України: Бабіш назвав умову продовження чеської ініціативи

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у повідомленні чеського уряду.

"Проект буде продовжено, і Чеська Республіка виконуватиме роль координатора. Жодних коштів чеських громадян не буде інвестовано в ініціативу щодо боєприпасів. Вона має бути прозорою і вільною від корупції", – додав Андрей Бабіш.

За словами Бабіша, Чеська Республіка готова й надалі виконувати роль координатора ініціативи з постачання великокаліберних боєприпасів для України, однак кошти чеських платників податків у проєкт вкладатися не будуть. Він наголосив, що ініціатива має бути прозорою та вільною від корупції.

"Чеська Республіка, як і кілька інших країн, не розраховує на відправку своїх солдатів у рамках миротворчої місії. Я також вважаю важливим, що, згідно з сьогоднішньою декларацією, значна частина гарантій безпеки ляже на США, і, на мою думку, це є необхідною умовою для того, щоб мир був дійсно довготривалим", – сказав прем'єр-міністр.

Бабіш також назвав зустріч важливою, підкресливши, що цього разу основна увага була зосереджена на питанні миру та гарантіях безпеки після завершення бойових дій. Окремо він звернув увагу на участь представників США та їхню роль у формуванні майбутніх гарантій безпеки для України.

Допомога Україні від Чехії та новий прем'єр

3 та 4 жовтня минулого року у Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Після підрахунку понад 97% голосів перемогу здобула партія ANO на чолі з експрем’єром Андреєм Бабішем, який раніше неодноразово виступав із критикою чеської снарядної ініціативи для України та закликав до її скасування.

Позиція Бабіша викликала дискусії всередині країни. Президент Чехії Петр Павел наголошував, що згортання снарядної ініціативи матиме серйозні наслідки, передусім для самої Чехії, а також призведе до зростання жертв в Україні.

8 жовтня Бабіш заявив, що не планує виділяти кошти на постачання зброї Україні, а вже наступного дня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.