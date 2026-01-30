У Чехії "покарали" генерала за бажання віддати літаки Україні

В Чехії міністр оборони скасував візит до США начальника чеського Генерального штабу через те, що останній підтримав передачу Україні літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Respekt .

Запланований заздалегідь візит скасували після того, як Ржегка публічно заперечив заяви Зуни про те, що передача літаків нібито поставить під загрозу обороноздатність Чехії, а армія не погоджується на передачу. Цікаво, що ані міністр Зуна, ані генерал Ржегка не стали коментувати матеріал видання.

Таким чином Зуна, стверджує співрозмовник, помстився генералу за те, що останній вщент розбив публічну позицію уряду Андрія Бабіша щодо нібито неможливості передати Україні чотири літаки L-159.

Зазначається, що міністр оборони Яромир Зуна нібито скасував візит начальника Генштабу Карела Ржегки до США. Про це виданню повідомило високопосадове джерело у міністерстві оборони країни.

Зазначимо, нещодавно президент Чехії Петр Павел вступив у конфлікт з урядом Бабіша через можливу передачу навчально-бойових літаків L-159 Україні. Зокрема раніше Павел заявляв, що передача літаків можлива.

Проте через деякий час виступив Бабіш, який заявив, що, мовляв, поставив крапку в дискусіях щодо можливого постачання Україні легких бойових літаків L-159 - за версією прем'єра, Київ їх не отримає.

До речі, це вже не перша спроба Бабіша послабити надання допомоги Україні. Так, Бабіш неодноразово виступав проти продовження чеської "снарядної ініціативи" для України.

Йому опонував президент Павел: він наголошував, що згортання снарядної ініціативи матиме серйозні наслідки, передусім для самої Чехії, а також призведе до зростання жертв в Україні.

Після цього Бабішу довелося підтвердити, ініціативу з постачання боєприпасів для України буде продовжено за умови фінансування з боку інших держав. Тобто, фактично нічого не зміниться - що в підсумку підтвердили у МЗС Чехії.