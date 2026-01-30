В Чехии "наказали" генерала за желание отдать самолеты Украине

В Чехии министр обороны отменил визит в США начальника чешского Генерального штаба из-за того, что последний поддержал передачу Украине самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Respekt .

Запланированный заранее визит отменили после того, как Ржегка публично опроверг заявления Зуны о том, что передача самолетов якобы поставит под угрозу обороноспособность Чехии, а армия не соглашается на передачу. Интересно, что ни министр Зуна, ни генерал Ржегка не стали комментировать материал издания.

Таким образом Зуна, утверждает собеседник, отомстил генералу за то, что последний вдребезги разбил публичную позицию правительства Андрея Бабиша относительно якобы невозможности передать Украине четыре самолета L-159.

Отмечается, что министр обороны Яромир Зуна якобы отменил визит начальника Генштаба Карела Ржегки в США. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в министерстве обороны страны.

Отметим, недавно президент Чехии Петр Павел вступил в конфликт с правительством Бабиша из-за возможной передачи учебно-боевых самолетов L-159 Украине. В частности, ранее Павел заявлял, что передача самолетов возможна.

Однако через некоторое время выступил Бабиш, который заявил, что, мол, поставил точку в дискуссиях относительно возможной поставки Украине легких боевых самолетов L-159 - по версии премьера, Киев их не получит.

Кстати, это уже не первая попытка Бабиша ослабить предоставление помощи Украине. Так, Бабиш неоднократно выступал против продолжения чешской "снарядной инициативы" для Украины.

Ему оппонировал президент Павел: он отмечал, что сворачивание снарядной инициативы будет иметь серьезные последствия, прежде всего для самой Чехии, а также приведет к росту жертв в Украине.

После этого Бабишу пришлось подтвердить, что инициатива по поставке боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств. То есть, фактически ничего не изменится - что в итоге подтвердили в МИД Чехии.