Чехія запропонувала Словаччині вихід із нафтової кризи

Чехія готова виділити до 1 мільярда крон на технічне переоснащення нафтопроводу "Дружба", щоб відновити постачання палива до Словаччини в реверсному режимі.
Про це заявив міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, чеський уряд запропонував Словаччині альтернативний шлях постачання нафти на тлі зупинки транзиту через Україну. Прага планує інвестувати у реверс чеської ділянки нафтопроводу.
"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку "Дружби". Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини", - заявив Гавлічек після зустрічі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою.
За словами міністра, першочергові інвестиції складуть до 1 млрд чеських крон (близько 47 млн доларів).
На першому етапі в надзвичайному режимі Словаччина зможе отримувати десятки тисяч тонн нафти на місяць. У перспективі протягом наступних 2-3 роки, річна потужність маршруту може бути збільшена до 2-3 мільйонів тонн.
Словаччина та Угорщина опинилися без російської нафти з кінця січня 2026 року через ремонтні роботи на українській ділянці "Дружби", пошкодженій внаслідок російських обстрілів.
Нагадаємо, транзит нафти через українську ділянку магістралі зупинився наприкінці січня через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Єврокомісія вже заявила про готовність допомогти Україні з ремонтом трубопроводу, щоб відновити постачання до ЄС.
Водночас у дипломатичних колах анонсували можливий візит спеціальної місії Євросоюзу на об'єкти "Дружби" для оцінки пошкоджень.
У Міністерстві закордонних справ України пізніше підтвердили цю інформацію, давши чітку відповідь щодо термінів та мети роботи міжнародних експертів.
Крім того, на тлі енергетичних суперечок загострилася фінансова криза всередині блоку. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення критичного кредиту для України у розмірі 90 млрд євро, що пов'язують із позицією Будапешта щодо нафтового питання.