Чехія запропонувала Словаччині вихід із нафтової кризи

Інвестиції та технічні рішення

За даними видання, чеський уряд запропонував Словаччині альтернативний шлях постачання нафти на тлі зупинки транзиту через Україну. Прага планує інвестувати у реверс чеської ділянки нафтопроводу.

"Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку "Дружби". Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чеської Республіки до Словаччини", - заявив Гавлічек після зустрічі з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою.

За словами міністра, першочергові інвестиції складуть до 1 млрд чеських крон (близько 47 млн доларів).

Потужності реверсу

На першому етапі в надзвичайному режимі Словаччина зможе отримувати десятки тисяч тонн нафти на місяць. У перспективі протягом наступних 2-3 роки, річна потужність маршруту може бути збільшена до 2-3 мільйонів тонн.

Словаччина та Угорщина опинилися без російської нафти з кінця січня 2026 року через ремонтні роботи на українській ділянці "Дружби", пошкодженій внаслідок російських обстрілів.