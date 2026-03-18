Чехия предложила Словакии выход из нефтяного кризиса

Инвестиции и технические решения

По данным издания, чешское правительство предложило Словакии альтернативный путь поставки нефти на фоне остановки транзита через Украину. Прага планирует инвестировать в реверс чешского участка нефтепровода.

"Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока "Дружбы". Другими словами, мы готовы начать инвестирование в технические мероприятия, чтобы нефть могла поставляться из Чешской Республики в Словакию", - заявил Гавличек после встречи с министром экономики Словакии Денисой Саковой.

По словам министра, первоочередные инвестиции составят до 1 млрд чешских крон (около 47 млн долларов).

Мощности реверса

На первом этапе в чрезвычайном режиме Словакия сможет получать десятки тысяч тонн нефти в месяц. В перспективе в течение следующих 2-3 лет, годовая мощность маршрута может быть увеличена до 2-3 миллионов тонн.

Словакия и Венгрия оказались без российской нефти с конца января 2026 года из-за ремонтных работ на украинском участке "Дружбы", поврежденном в результате российских обстрелов.