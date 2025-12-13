Чехія вже передала Україні обіцяні 1,8 млн боєприпасів

Допомога Україні від Чехії та новий прем'єр

Нагадаємо, 3-4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.

За підрахунком понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Зауважимо, що Бабіш раніше неодноразово критикував чеську снарядну ініціативу для України.

Ба більше, за його словами, вона має бути скасована.

Водночас президент Чехії Петр Павел вважає, що Чехія не може зупиняти свою снарядну ініціативу для України, оскільки це призведе до серйозних наслідків.

На його думку, якщо Чехія скасує таку ініціативу, вона "нашкодить насамперед собі". Крім того, негативні наслідки були б і для України, де може загинути ще більше людей.

8 жовтня Бабіш зробив гучну заяву щодо постачання зброї Україні й пообіцяв "не давати Україні на зброю жодної крони".

Наступного дня з Бабішем поговорив президент України Володимир Зеленський.

Під час розмови він поінформував співрозмовника про українську дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

9 грудня президент Чехії Петр Павел призначив Бабіша новим прем'єр-міністром.

Він також закликав новий уряд не згортати підтримку України, наголосивши, що це важливо як для безпеки самої Чехії, так і для її майбутніх економічних можливостей.