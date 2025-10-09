Зеленський поговорив з переможцем виборів у Чехії, який обіцяв скасувати допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з переможцем парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем, який раніше обіцяв скасувати допомогу Україні. Політики обговорили подальшу співпрацю та дипломатичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною", - зауважив Зеленський.

Він розповів, що сьогодні говорив із лідером партії-переможниці на парламентських виборах у Чехії Андреєм Бабішем.

"Привітав із перемогою та побажав успіху. Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", - додав він.

Під час розмови президента проінформував співрозмовника про українську дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.

"Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - підсумував він.