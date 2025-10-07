Частина операцій засекречена: ракети "Нептун" понад 50 разів уражали ворога минулого року

Ракети "Нептун" у ЗСУ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.

А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".

А ось в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.