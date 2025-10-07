UA

Частина операцій засекречена: ракети "Нептун" понад 50 разів уражали ворога минулого року

Фото: ракети "Нептун" понад 50 разів уражали ворога минулого року
Автор: Константин Широкун

Підрозділи ЗСУ у 2024 році завдали понад 50 уражень росіянам за допомогою ракет "Нептун". Про більшість влучних ударів не повідомлялось, щоб не розкривати всі характеристики зброї.

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на ефір "Новини.LIVE".

"Минулого року було більше ніж 50 уражень (за допомогою ракети "Нептун" – ред.). Ми не розкриваємо, зазвичай, застосування. Але іноді, коли вже медійність цього кейсу випливає доволі серйозно, ми можемо повідомити, що так, це ми", - зазначив Плетенчук.

Він також підкреслив, що система "Нептун" вже була успішно застосована, її використовують, і вона приносить результат.

Ракети "Нептун" у ЗСУ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.

А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".

А ось в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.

