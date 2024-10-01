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Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський

Вівторок 01 жовтня 2024 21:39
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Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна створила нову балістичну ракету. Вона вже пройшла льотні випробування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

За його словами, ЗСУ вже почали застосовувати абсолютно новий клас української зброї - далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також вже працюють й інші види далекобійних дронів, а також морські дрони.

"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", - розповів Зеленський.

Що передувало

24 серпня, президент України Володимир Зеленський розповів про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". А наступного дня він показав її використання.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів. Про те, що відомо про українську зброю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості повідомляли, що Україна має можливості для виробництва понад 3 млн безпілотників різних типів щорічно.

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