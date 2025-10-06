Зеленський: після "Нептунів" Україна перейде до регулярного використання балістики

Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - наголосив президент.

За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.

"Це одне з ключових безпечних завдань, безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - додав він.

Крім того, Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та на підтримку партнерів.

"Всі партнери України в світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами", - зазначив президент.

Ракети "Нептун"

Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.

А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".