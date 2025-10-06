ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський: після "Нептунів" Україна перейде до регулярного використання балістики

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 13:50
UA EN RU
Зеленський: після "Нептунів" Україна перейде до регулярного використання балістики Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не раз успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", - наголосив президент.

За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.

"Це одне з ключових безпечних завдань, безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика - це одна з гарантій безпеки", - додав він.

Крім того, Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та на підтримку партнерів.

"Всі партнери України в світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більше, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім з нашими партнерами", - зазначив президент.

Ракети "Нептун"

Ще у 2023 році повідомлялось, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.

А вже у березні цього року заявив, що ракета "Довгий Нептун" пройшла випробування й успішне бойове застосування.

Вперше ракету "Довгий Нептун" РК360Л показали на День Незалежності у відео на офіційному акаунті держпорталу "Зброя".

А ось в ніч на 29 вересня українські ракети "Нептун" уразили Карачевський завод "Електродеталь" в Брянській області. Він виробляє продукцію для потреб російського оборонного комплексу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
Новини
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Нобелівська премія-2025: названо лауреатів з медицини та фізіології
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії