В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо

В Україні працюють над секретним проектом - створенням ракет нового зразка, так званих "довгих Нептунів".

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО", - розповів генерал.

В той же час він відмовився розкривати деталі нової розробки.

"Наразі про це ми не можемо говорити докладно, скажу лише, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300", - додав Гаврилюк.

Що відомо про "довгі Нептуни"

Як пише Defense Express, скоріш за все йдеться про адаптацію ракети Р-360 комплексу "Нептун" для знищення наземних цілей. За даними видання, ймовірна дальність такої ракети може сягати 400 км (проти 300 км у протикорабельній версії) і бойова частина - 350 кг (проти 150 кг). Хоча не виключено, що це не остаточні ТТХ модифікованої ракети.

Зокрема, за інформацією видання, наприкінці серпня повідомлялося, що таких ракет вироблено всього декілька десятків.

"Щодо нового варіанту "Нептуна" також раніше повідомлялося, що ракета використовує систему самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попереднього завантаженого зображення, і що, звичайно, ракета використовує ту ж пускову, що і для протикорабельної версії", - йдеться в статті.

Defense Express припускає, що саме роботи над "Нептуном" є одним з пунктів з переліку "ракетне озброєння та боєприпаси", на які Україна в наступному році має витратити 175 млрд грн.

Крейсер "Москва"

Зазначимо, що на рахунку ракет "Нептун" знищення російського крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року. "Москву" було знищено двома ракетами, запущеними з берегового ракетного комплексу "Нептун", розробленого підприємствами ДК "Укроборонпром" (Україна).

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн. доларів.