Часть операций засекречена: ракеты "Нептун" более 50 раз поражали врага в прошлом году

Подразделения ВСУ в 2024 году нанесли более 50 поражений россиянам с помощью ракет "Нептун". О большинстве точных ударов не сообщалось, чтобы не раскрывать все характеристики оружия.
Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на эфир "Новости.LIVE".
"В прошлом году было более 50 поражений (с помощью ракеты "Нептун" - ред.). Мы не раскрываем, как правило, применение. Но иногда, когда уже медийность этого кейса выплывает довольно серьезно, мы можем сообщить, что да, это мы", - отметил Плетенчук.
Он также подчеркнул, что система "Нептун" уже была успешно применена, ее используют, и она приносит результат.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила ракеты "Нептун" и планирует регулярное использование в будущем собственных баллистических ракет.
Еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.
А уже в марте этого года заявил, что ракета "Длинный Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение.
Впервые ракету "Длинный Нептун" РК360Л показали на День Независимости в видео на официальном аккаунте госпортала "Зброя".
А вот в ночь на 29 сентября украинские ракеты "Нептун" поразили Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области. Он производит продукцию для нужд российского оборонного комплекса.