На ЧАЕС відновили живлення після масованого удару РФ по Україні

У ніч на 20 січня 2026 року війська РФ здійснили масований ракетно-дроновий удар по вузлах енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання об’єктів Чорнобильської зони відчуження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
Станом на ранок усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", включно з Новим безпечним конфайнментом та сховищами відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України.
Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом пального та справними резервними джерелами живлення на випадок повторних атак.
У Міненерго наголошують, що наразі прямої загрози для населення та навколишнього середовища немає. Енергетики та персонал ЧАЕС продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі.
Міністерство енергетики підкреслює, що атаки на енерговузли, які забезпечують роботу ЧАЕС, є грубим порушенням принципів ядерної та радіаційної безпеки.
Україна наполягає на проведенні позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських ударів по українській енергосистемі. Про це раніше домовилися перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Нагадаємо, сьогодні МАГАТЕ повідомило про те, що після масштабної атаки росіян 20 січня Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання.
У ніч на 20 січня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів.
Вибухи пролунали в багатьох регіонах. Під ударами опинилися, зокрема, об’єкти критичної інфраструктури, що спричинило перебої з електропостачанням, теплом і водою.
Також зафіксовано пошкодження житлових будинків і транспорту, є поранені серед мирного населення.
У Києві після нічного обстрілу тисячі будинків залишилися без опалення за температури -15 градусів.
У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих ракет і дронів вдалося знищити українській ППО.
Крім того, стало відомо, що під час нічної атаки росіяни застосували оновлену тактику та використали ракети виробництва 2026 року.
