На ЧАЭС восстановили питание после массированного удара РФ по Украине

ЧАЭС работает в штатном режиме

По состоянию на утро все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", включая Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины.

Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками питания на случай повторных атак.

Угрозы для населения нет

В Минэнерго отмечают, что сейчас прямой угрозы для населения и окружающей среды нет. Энергетики и персонал ЧАЭС продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Украина инициирует срочную встречу МАГАТЭ

Министерство энергетики подчеркивает, что атаки на энергоузлы, которые обеспечивают работу ЧАЭС, являются грубым нарушением принципов ядерной и радиационной безопасности.

Украина настаивает на проведении внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских ударов по украинской энергосистеме. Об этом ранее договорились первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, сегодня МАГАТЭ сообщило о том, что после масштабной атаки россиян 20 января Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение.