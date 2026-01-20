На ЧАЭС восстановили питание после массированного удара РФ по Украине

В ночь на 20 января 2026 года войска РФ осуществили массированный ракетно-дроновой удар по узлам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение объектов Чернобыльской зоны отчуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
По состоянию на утро все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", включая Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины.
Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками питания на случай повторных атак.
В Минэнерго отмечают, что сейчас прямой угрозы для населения и окружающей среды нет. Энергетики и персонал ЧАЭС продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.
Министерство энергетики подчеркивает, что атаки на энергоузлы, которые обеспечивают работу ЧАЭС, являются грубым нарушением принципов ядерной и радиационной безопасности.
Украина настаивает на проведении внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских ударов по украинской энергосистеме. Об этом ранее договорились первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напомним, сегодня МАГАТЭ сообщило о том, что после масштабной атаки россиян 20 января Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение.
В ночь на 20 января российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов.
Взрывы прогремели во многих регионах. Под ударами оказались, в частности, объекты критической инфраструктуры, что повлекло перебои с электроснабжением, теплом и водой.
Также зафиксированы повреждения жилых домов и транспорта, есть раненые среди мирного населения.
В Киеве после ночного обстрела тысячи домов остались без отопления при температуре -15 градусов.
В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских ракет и дронов удалось уничтожить украинской ПВО.
Кроме того, стало известно, что во время ночной атаки россияне применили обновленную тактику и использовали ракеты производства 2026 года.
