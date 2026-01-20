ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

На ЧАЭС восстановили питание после массированного удара РФ по Украине

Украина, Вторник 20 января 2026 17:38
UA EN RU
На ЧАЭС восстановили питание после массированного удара РФ по Украине Иллюстративное фото: на ЧАЭС восстановили питание (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 20 января 2026 года войска РФ осуществили массированный ракетно-дроновой удар по узлам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение объектов Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

ЧАЭС работает в штатном режиме

По состоянию на утро все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", включая Новый безопасный конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины.

Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками питания на случай повторных атак.

Угрозы для населения нет

В Минэнерго отмечают, что сейчас прямой угрозы для населения и окружающей среды нет. Энергетики и персонал ЧАЭС продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме.

Украина инициирует срочную встречу МАГАТЭ

Министерство энергетики подчеркивает, что атаки на энергоузлы, которые обеспечивают работу ЧАЭС, являются грубым нарушением принципов ядерной и радиационной безопасности.

Украина настаивает на проведении внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских ударов по украинской энергосистеме. Об этом ранее договорились первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, сегодня МАГАТЭ сообщило о том, что после масштабной атаки россиян 20 января Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение.

Обстрел Украины

В ночь на 20 января российские войска осуществили очередную массированную комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов.

Взрывы прогремели во многих регионах. Под ударами оказались, в частности, объекты критической инфраструктуры, что повлекло перебои с электроснабжением, теплом и водой.

Также зафиксированы повреждения жилых домов и транспорта, есть раненые среди мирного населения.

В Киеве после ночного обстрела тысячи домов остались без отопления при температуре -15 градусов.

В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских ракет и дронов удалось уничтожить украинской ПВО.

Кроме того, стало известно, что во время ночной атаки россияне применили обновленную тактику и использовали ракеты производства 2026 года.

Подробнее о комбинированном обстреле Украины читайте в материале РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭС Война в Украине Атака дронов
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины