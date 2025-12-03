Бюджет-2026 предусматривает повышение зарплат учителям почти на треть

В государственном бюджете на 2026 год заложено больше средств на зарплаты педагогов. Предусмотрен их рост на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Свириденко добавила, что украинское правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна заработать с сентября следующего года.

" В частности 195,3 млрд гривен (+55,4 млрд гривен до 2025 года), что учитывает повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года ", - сообщила премьер.

Всего в госбюджете предусмотрено 273,9 млрд гривен на зарплаты учителям (+75 млрд гривен до 2025 года).

Принятие госбюджета на 2026 год

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Свои голоса "за" за принятие документа во втором чтении и в целом отдали 257 народных депутатов.

Доходы бюджета составят 2,918 трлн гривен при расходах в 4,781 трлн гривен. Приоритет - оборона и социальная сфера. Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

Большая часть денег пойдет на армию - 2,8 трлн гривен, что составляет почти 60% всех расходов.

Отметим, проект госбюджета Украины на следующий год был одобрен правительством и подан в парламент в сентябре.

31 октября 2025 года Рада поддержала документ в первом чтении за основу. После этого Кабинет министров доработал его с учетом рекомендаций профильного Комитета ВРУ.

По Бюджетному кодексу Верховная Рада должна была принять госбюджет во втором чтении до 20 ноября. Принятие в целом должно было состояться не позднее 1 декабря 2025 года (конституционное требование для вступления в силу с 1 января).