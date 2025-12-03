ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бюджет-2026 предусматривает повышение зарплат учителям почти на треть

Украина, Среда 03 декабря 2025 17:40
UA EN RU
Бюджет-2026 предусматривает повышение зарплат учителям почти на треть Фото: стало известно, сколько денег в 2026 году предусмотрено для учителей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В государственном бюджете на 2026 год заложено больше средств на зарплаты педагогов. Предусмотрен их рост на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Всего в госбюджете предусмотрено 273,9 млрд гривен на зарплаты учителям (+75 млрд гривен до 2025 года).

"В частности 195,3 млрд гривен (+55,4 млрд гривен до 2025 года), что учитывает повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года", - сообщила премьер.

Свириденко добавила, что украинское правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна заработать с сентября следующего года.

Принятие госбюджета на 2026 год

Напомним, сегодня, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Свои голоса "за" за принятие документа во втором чтении и в целом отдали 257 народных депутатов.

Доходы бюджета составят 2,918 трлн гривен при расходах в 4,781 трлн гривен. Приоритет - оборона и социальная сфера. Дефицит бюджета во втором чтении увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

Большая часть денег пойдет на армию - 2,8 трлн гривен, что составляет почти 60% всех расходов.

Отметим, проект госбюджета Украины на следующий год был одобрен правительством и подан в парламент в сентябре.

31 октября 2025 года Рада поддержала документ в первом чтении за основу. После этого Кабинет министров доработал его с учетом рекомендаций профильного Комитета ВРУ.

По Бюджетному кодексу Верховная Рада должна была принять госбюджет во втором чтении до 20 ноября. Принятие в целом должно было состояться не позднее 1 декабря 2025 года (конституционное требование для вступления в силу с 1 января).

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Госбюджет Зарплата в Украине Учитель
Новости
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Рада приняла госбюджет на 2026 год
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев