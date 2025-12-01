ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело

Київ, Понеділок 01 грудня 2025 22:34
UA EN RU
Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело Ілюстративне фото: бюджет-2026 не ухвалять 2 грудня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Народні депутати від "Слуги народу" не домовилися ухвалити бюджет-2026 у другому читанні завтра, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у фракції СН.

"Питання не погодили. Повний розбрід (серед депутатів - ред.)", - зазначив співрозмовник.

За його словами, частина депутатів підтримує проєкт бюджету, але в іншої частини є різні умови.

"Одні вимагають продовження перезавантаження у владі загалом, хтось тільки правоохоронних органів, хтось хоче додаткові бюджетні правки", - сказав співрозмовник.

Ухвалити бюджет хотіли 2 грудня

Нагадаємо, державний бюджет України на 2026 рік ухвалили в першому читанні ще 22 жовтня.

5 листопада прем'єр України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін підготував проєкт бюджету-2026 до другого читання. Документ внесли до Верховної Ради.

17 листопада голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила про те, що в другому читанні бюджет розглянуть 2 грудня.

Водночас Свириденко підкреслювала, що якнайшвидше ухвалення бюджету в другому читанні необхідне для того, щоб МВФ затвердив нову програму кредитування для України.

Основні показники бюджету

Перед першим читанням законопроєкт про держбюджет передбачав витрати в розмірі 4,8 трлн гривень.

Дохідну частину оцінювали в 2,83 трлн гривень, що на 18,8% вище за торішній показник, а дефіцит передбачалося утримати в межах 18,4% ВВП.

Кабмін також пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 8647 гривень.

Інфляція наступного року, згідно з прогнозами, може досягти 9,9%, а прожитковий мінімум - зрости до 3209 гривень.

У бюджет закладено і середній прогноз курсу: для долара - 45,7 гривні, для євро - 49,4 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Верховна рада Слуга народа
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить