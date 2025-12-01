Бюджет-2026 відкладається: у Раді не домовилися про голосування 2 грудня, - джерело

Народні депутати від "Слуги народу" не домовилися ухвалити бюджет-2026 у другому читанні завтра, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у фракції СН.

"Одні вимагають продовження перезавантаження у владі загалом, хтось тільки правоохоронних органів, хтось хоче додаткові бюджетні правки", - сказав співрозмовник.

За його словами, частина депутатів підтримує проєкт бюджету, але в іншої частини є різні умови.

Ухвалити бюджет хотіли 2 грудня

Нагадаємо, державний бюджет України на 2026 рік ухвалили в першому читанні ще 22 жовтня.

5 листопада прем'єр України Юлія Свириденко заявила, що Кабмін підготував проєкт бюджету-2026 до другого читання. Документ внесли до Верховної Ради.

17 листопада голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила про те, що в другому читанні бюджет розглянуть 2 грудня.

Водночас Свириденко підкреслювала, що якнайшвидше ухвалення бюджету в другому читанні необхідне для того, щоб МВФ затвердив нову програму кредитування для України.

Основні показники бюджету

Перед першим читанням законопроєкт про держбюджет передбачав витрати в розмірі 4,8 трлн гривень.

Дохідну частину оцінювали в 2,83 трлн гривень, що на 18,8% вище за торішній показник, а дефіцит передбачалося утримати в межах 18,4% ВВП.

Кабмін також пропонує встановити мінімальну зарплату на рівні 8647 гривень.

Інфляція наступного року, згідно з прогнозами, може досягти 9,9%, а прожитковий мінімум - зрости до 3209 гривень.

У бюджет закладено і середній прогноз курсу: для долара - 45,7 гривні, для євро - 49,4 гривні.