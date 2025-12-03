Бюджет-2026 ухвалено: скільки грошей піде на армію

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Більша частина видатків піде на Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

"Наступного року витратимо на армію - 2,8 трлн гривень, це майже 60% усіх видатків", - звернула увагу прем'єр.

Свириденко підкреслила, що Україна спрямовує 100% власних надходжень на Сили оборони. Ідеться про грошове забезпечення воїнів та підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та виробництво української зброї, зокрема розробку дронів.

Основні показники бюджету

Нагадаємо, за проєкт держбюджету-2026 у другому читанні проголосували 257 народних депутатів. Очікується, що закон незабаром направлять на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Спочатку планували, що бюджет-2026 ухвалять 2 грудня, але після засідання фракції "Слуги народу" з'ясувалося, що голосів було недостатньо.

Держбюджет-2026 перед другим читанням зберіг основні пріоритети, закладені під час подання проєкту: доходи визначено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень, витрати становлять 4 трлн 781 млрд гривень.

Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП.

Найбільша частина витрат, як і раніше, йде на сектор оборони і безпеки - понад 2,8 трлн гривень. Зберігаються рішення про підвищення зарплат освітянам, а також збільшення фінансування освіти та соціальної підтримки.

У соцсфері передбачено збільшення виплат при народженні дитини та розширення допомоги сім'ям.

Більше коштів спрямують на ветеранські програми, медицину та підтримку економіки.