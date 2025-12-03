ua en ru
Бюджет-2026 ухвалено: скільки грошей піде на армію

Київ, Середа 03 грудня 2025 16:23
Бюджет-2026 ухвалено: скільки грошей піде на армію Ілюстративне фото: стало відомо, скільки грошей у 2026 році спрямують на армію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Більша частина видатків піде на Сили оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Свириденко підкреслила, що Україна спрямовує 100% власних надходжень на Сили оборони. Ідеться про грошове забезпечення воїнів та підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони та виробництво української зброї, зокрема розробку дронів.

"Наступного року витратимо на армію - 2,8 трлн гривень, це майже 60% усіх видатків", - звернула увагу прем'єр.

Основні показники бюджету

Нагадаємо, за проєкт держбюджету-2026 у другому читанні проголосували 257 народних депутатів. Очікується, що закон незабаром направлять на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Спочатку планували, що бюджет-2026 ухвалять 2 грудня, але після засідання фракції "Слуги народу" з'ясувалося, що голосів було недостатньо.

Держбюджет-2026 перед другим читанням зберіг основні пріоритети, закладені під час подання проєкту: доходи визначено на рівні 2 трлн 918 млрд гривень, витрати становлять 4 трлн 781 млрд гривень.

Дефіцит бюджету в другому читанні збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП.

Найбільша частина витрат, як і раніше, йде на сектор оборони і безпеки - понад 2,8 трлн гривень. Зберігаються рішення про підвищення зарплат освітянам, а також збільшення фінансування освіти та соціальної підтримки.

У соцсфері передбачено збільшення виплат при народженні дитини та розширення допомоги сім'ям.

Більше коштів спрямують на ветеранські програми, медицину та підтримку економіки.

