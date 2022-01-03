Что будет с ценами на нефть: прогнозы на 2022 год

Мировые цены на нефть в 2021 году выросли на 50%. Однако в 2022 году ожидается коррекция, и, по прогнозам, стоимость топлива может снизиться.

О том, как могут измениться цены на нефть 2022 году, в материале РБК-Украина .

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает снижения мировых цен на нефть в 2022 году в среднем до 70 долларов, в 2023 году - до 60 долларов. В 2021 году средняя цена нефти составит 71 доллар.

Международный валютный фонд ожидает в 2022 году среднюю цену марок Brent, Dubai Fateh и WTI на уровне 54,83 долларов за баррель, что ниже чем в 2021 году (58,52 долларов за баррель).

По прогнозу Национального банка Украины, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции. НБУ прогнозирует, что средняя нефти марки Brent составит в 2022 году 67 долларов за баррель.

Прогнозы аналитиков

Украинские аналитики ожидают колебаний цен на нефть в пределах 55-85 долларов за баррель.

Как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разного рода новостям и экономическим событиям. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

"Вполне возможно, что котировки на нефть в следующем году будут находиться в очень широком диапазоне от 55 долларов до 85 долларов за баррель", - сказал РБК-Украина Чурин.

Аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун также прогнозирует, что нефть марки Brent останется в широком "коридоре" - 65-85 долларов/баррель.

В то же время он не исключил и роста цен. Такой сценарий, как отметил эксперт, возможен при условии увеличения спроса из-за холодной зимы, успехов в борьбе с пандемией (в частности, из-за восстановления авиасообщения), а также снижения предложения, если, к примеру, страны ОПЕК+ не станут или не смогут предоставить достаточные дополнительные объемы добычи.