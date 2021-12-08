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Fitch Ratings ожидает снижение цен на нефть в следующие два года

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Среда 08 декабря 2021 17:03
Fitch Ratings ожидает снижение цен на нефть в следующие два года Фото: Fitch Ratings  прогнозирует падение цен на нефть (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает снижения мировых цен на нефть в 2022 году в среднем до 70 долларов, в 2023 году - до 60 долларов. В 2021 году средняя цена нефти составит 71 доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выпуск Global Economic Outlook (GEO) агентства за декабрь 2021 года.

Как отмечается в обзоре, самым большим инфляционным шоком Европы был рост цен на газ, "поскольку низкие запасы, погодные потрясения и недостаточный поток поставок из России привели к пятикратному росту оптовых фьючерсных цен с начала 2021 года".

Шок европейских цен на газ перекинулся на цены на нефть, поскольку некоторые производители энергии перешли на нефть. Рост спроса на нефть также совпал с недавним шоком предложения нефти в Мексиканском заливе и осторожным подходом ОПЕК к увеличению добычи. В октябре и ноябре цены на нефть марки Brent выросли примерно до 82 долларов за баррель, говорится сообщении.

Цены на энергоносители увеличат инфляцию в Европе примерно на 1 п.п. в течение следующих шести-девяти месяцев. Однако, если они не продолжат расти, прямое воздействие на инфляцию будет временным. Цены на нефть упали совсем недавно, что отражает риски штамма "Омикрон", отмечают аналитики Fitch Ratings.

"Мы предполагаем, что средняя цена на нефть составит 70 долларов за баррель в 2022 году и 60 долларов за баррель в 2023 году", - говорится в прогнозе.

Напомним, мировые цены на нефть зависят от целого ряда факторов. В 2022 году на них будут влиять как успехи в борьбе с пандемией, так способность производителей предложить рынку достаточный объем.

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