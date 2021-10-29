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Что будет с ценами на газ и электроэнергию для населения: прогноз НБУ

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Украина, Пятница 29 октября 2021 12:45
Что будет с ценами на газ и электроэнергию для населения: прогноз НБУ Фото: цены на газ и электроэнергию будут расти умеренно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рост административной инфляции постепенно будет замедляться благодаря энергетической составляющей. В частности ожидается, что рыночные цены на газ после всплеска в конце текущего года скорректируются летом 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет"Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

"Поэтому в следующем отопительном сезоне тарифы на газ для населения повысятся несущественно, даже с учетом их приведения к импортному паритету, а в 2023 году - не изменятся", - говорится в отчете.

Что будет с ценами на газ и электроэнергию для населения: прогноз НБУ

В НБУ отмечают, это также будет способствовать замедлению роста тарифов на централизованное отопление и горячую воду. За счет высокой базы сравнения этот фактор обусловит замедление инфляции ниже цели в середине 2023 года.

"Тарифы на электроэнергию будут расти высокими темпами (20-25% в год) из-за необходимости приведения к экономически обоснованному уровню и устранения дисбалансов в энергосекторе", - отмечается в прогнозе.

По данным НБУ, подорожание топлива в III квартале 2021 года замедлилось (до 31,2% г/г в сентябре) из-за временной коррекции книзу мировых цен на нефть в конце лета и влияния государственного регулирования цен на бензин А-92 и А-95 и дизельное топливо.Что будет с ценами на газ и электроэнергию для населения: прогноз НБУ

"В 2021 году топливо подорожает более чем на 26%. Помимо прямого влияния на общий ИПЦ, это является существенным фактором давления на другие цены из-за увеличения транспортных расходов. В 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции ниже 5% в условиях умеренной волатильности обменного курса. Поэтому в среднесрочной перспективе цены на топливо будут иметь определенный дезинфляционный эффект", - говорится в отчете.

Напомним, цены на газ для населения останутся неизменными до мая 2022 года благодаря введению годовых контрактов.

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