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Что будет с ценами на нефть в 2022 году: прогноз аналитиков

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 13:24
Что будет с ценами на нефть в 2022 году: прогноз аналитиков Фото: цены на нефть в 2022 году будут колебаться в диапазоне 55-85 долларов
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Мировые цены на нефть зависят от целого ряда факторов. В 2022 году на них будут влиять как успехи в борьбе с пандемией, так способность производителей предложить рынку достаточный объем.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году".

Котировки нефти на мировых рынках одни из самых чувствительных к разного рода новостям и экономическим событиям, говорит директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин. Из-за этого, по его словам, происходят резкие движения цен на нефть, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

"Вполне возможно, что котировки на нефть в следующем году будут находиться в очень широком диапазоне от 55 долларов до 85 долларов за баррель", - сказал РБК-Украина Чурин.

Аналитик ИК Сoncorde Capital Дмитрий Хорошун также прогнозирует, что нефть марки Brent останется в широком "коридоре" - 65-85 долларов/баррель.

В то же время он не исключил и роста цен. Такой сценарий, как отметил эксперт, возможен при условии увеличения спроса из-за холодной зимы, успехов в борьбе с пандемией (в частности, из-за восстановления авиасообщения), а также снижения предложения, если, к примеру, страны ОПЕК+ не станут или не смогут предоставить достаточные дополнительные объемы добычи.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции.

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Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году