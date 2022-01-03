Що буде з цінами на нафту: прогнози на 2022 рік

Світові ціни на нафту в 2021 році зросли на 50%. Проте в 2022 році очікується корекція, і, за прогнозами, вартість палива може знизитися.

Про те, як можуть змінитися ціни на нафту 2022 році, в матеріалі РБК-Україна .

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує зниження світових цін на нафту у 2022 році в середньому до 70 доларів, у 2023 році - до 60 доларів. У 2021 році середня ціна нафти складе 71 долар.

Міжнародний валютний фонд очікує у 2022 році середню ціну марок Brent, Dubai Fateh і WTI на рівні 54,83 доларів за барель, що нижче ніж у 2021 році (58,52 доларів за барель).

За прогнозом Національного банку України, у 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею - і уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції. НБУ прогнозує, що середня нафти марки Brent становитиме у 2022 році 67 доларів за барель.

Прогнози аналітиків

Українські аналітики очікують коливань цін на нафту в межах 55-85 доларів за барель.

Як зазначив директор аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін, котирування нафти на світових ринках одні з найбільш чутливих до різного роду новин і економічних подій. Через це, за його словами, відбуваються різкі рухи цін на нафту, як у бік підвищення, так і в бік зниження.

"Цілком можливо, що котирування на нафту в наступному році будуть перебувати в дуже широкому діапазоні від 55 доларів до 85 доларів за барель", - сказав РБК-Україна Чурін.

Аналітик ІК Сoncorde Capital Дмитро Хорошун також прогнозує, що нафта марки Brent залишиться в широкому "коридорі" - 65-85 доларів/барель.

Водночас він не виключив і зростання цін. Такий сценарій, як зазначив експерт, можливий за умови збільшення попиту через холодну зиму, успіхів у боротьбі з пандемією (зокрема, через відновлення авіасполучення), а також зниження пропозиції, якщо, наприклад, країни ОПЕК+ не стануть або не зможуть надати достатні додаткові обсяги видобутку.