Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото

Сьогодні, 17 лютого, в Женеві стартує черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram .

"Маємо погоджені президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному - безпекові та гуманітарні питання", - сказано в його заяві.

Фото: переговори у Женеві (t.me/umerov_rustem)

За словами Умєрова, головне завдання українських переговорників - максимально просунути рішення, які можуть наблизити стійкий мир.

Склад делегації РФ

Делегацію РФ очолив помічник російського диктатора та його ідеолог Володимир Мединський, який уже брав участь у перемовинах минулого року в Стамбулі. Хоча перед цим в Абу-Дабі делегація РФ була під керівництвом начальника ГРУ Ігоря Костюкова.

Делегація росіян налічує щонайменше 15 осіб. Окрім Мединського та Костюкова, в ній заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, відомий підтримкою жорсткої лінії Кремля. Він вже почав вкидати тези про "зовнішнє управління" Україною під егідою ООН.

Крім того, серед делегатів представник ГРУ Олександр Зорін, який брав участь у переговорах щодо "Азовсталі" у 2022 році.

Також серед імовірних учасників називали Олену Подобрєєвську (підлеглу Мединського) та Олексія Поліщука (представника МЗС РФ). Спецпредствник Кремля Кирило Дмитрієв також прибув до Женеви.