"Очікую доповіді": Зеленський анонсував заміну деяких керівників ОВА

Україна, Неділя 21 грудня 2025 21:15
UA EN RU
"Очікую доповіді": Зеленський анонсував заміну деяких керівників ОВА Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський фактично анонсував заміну деяких керівників обласних військових адміністрацій в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України.

Зеленський не розкрив деталей, але зазначив, що наступного тижня варто чекати деяких кадрових рішень. Зокрема мова стосується голів ОВА.

"Також на наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити", - зазначив він під час звернення.

Нагадаємо, що Зеленський на тлі масштабних російських обстрілів Одеської області анонсував звільнення командувача Повітряного командування "Південь" генерала Дмитра Карпенка. Також в регіоні буде посилено ППО.

Додамо, що ще на початку грудня Зеленський заявив, що планує замінити низку керівників ОВА. Зокрема зміни можуть торкнутися військово-цивільних адміністрацій на Донеччині та Одеської обласної військової адміністрації. Тоді Зеленський також не розкрив жодних подробиць щодо кандидатур.

Президент зазначив тільки що без деяких керівників ОВА "буде непросто" та підтвердив, що дав доручення підготувати списки - їх нададуть прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та заступник глави Офісу президента Віктор Микита.

