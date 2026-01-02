ua en ru
Зеленський хоче оновити ДБР: доручив підготувати законопроєкт

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 15:09
Зеленський хоче оновити ДБР: доручив підготувати законопроєкт Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент України дав доручення оперативно направити на розгляд українського парламенту пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань", - йдеться у заяві українського лідера.

Він додав, що очікує напрацювання президентського законопроєкту і його негайного внесення до Ради вже у січні.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань заявляли про проведення перевірки, хто з їхніх співробітників мав контакти з фігурантами операції "Мідас".

У ДБР також зазначили, що проводитимуть слідчі дії щодо "М. та Б.". Очевидно, йдеться про підозрюваних Миронюка та Басова. Про те, хто саме з ДБР мав з ними контакт і чому це досі не з'ясовано, не відомо.

Пізніше стало відомо про початок внутрішньої перевірки ДБР через "плівки Міндіча", адже воно зацікавлене у максимально прозорому та об'єктивному з'ясуванні усіх обставин.

Бюро бере до уваги оприлюднені плівки НАБУ зі згадками про те, що нібито могло б бути порушення. Слідчі також перевірятимуть інформацію, яка була оприлюднена в медіа.

Також стало відомо, що ДБР попросило дозволу в НАБУ, аби поспілкуватися з певними учасниками тих подій, для того, щоб з'ясувати всі обставини. Зокрема щодо того, в якому саме розрізі йшлося про ДБР у цих плівках.

В кінці листопада у ДБР розкрили попередні висновки слідства за матеріалами розмов на плівках НАБУ. Зазначається, що жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося.

Про те, що потрібно реформувати в ДБР і чому зміни повинні стосуватися не тільки цієї структури, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

