Головна » Новини » Політика

Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

П'ятниця 28 листопада 2025 17:48
UA EN RU
Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Україна Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського, який був опублікований на сайті Офісу президента.

"Звільнити Єрмака Андрія Борисовича з посади Керівника Офісу Президента України", - йдеться в указі №868/2025.

Зеленський звільнив Єрмака з посади голови ОП

28 листопада стало відомо, що Єрмак написав заяву про відставку. Це сталося після обшуків НАБУ і САП у нього вдома.

Обшуки у Єрмака

28 листопада з’явилася інформація, що детективи НАБУ та прокурори САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Перші повідомлення про це поширили ЗМІ та Telegram-канали народних депутатів Ярослава Железняка ("Голос") і Олексія Гончаренка ("ЄС").

Пізніше Єрмак повідомив, що обшуки проходять у нього вдома. Він зазначив, що співпрацює зі слідством, а його адвокати підтримують контакт із правоохоронцями.

За інформацією джерел РБК-Україна та Financial Times, ці дії можуть стосуватися розслідування під кодовою назвою "Мідас" - великої справи про корупцію в українській енергетиці. У ній фігурують співвласник "Квартал-95" Тімур Міндіч та кілька колишніх високопосадовців.

У медіа й серед політиків ширяться припущення про "плівки Міндіча", де нібито звучать вказівки від персонажа з псевдонімом "Алі-Баба", що координує атаки на САП і НАБУ. Деякі вважають, що йдеться про Єрмака. Директор НАБУ Семен Кривонос утримався від підтвердження чи спростування цих припущень.

Детальніше про обшуки, скандал та подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
