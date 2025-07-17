Чи можна легально відмовитися від мобілізації: пояснення юриста

Легально відмовитися від мобілізації можливо, якщо є будь-яка з передбачених законами підстав для відстрочки або є оформлене бронювання на роботі.

Хто може легально відмовитися від мобілізації

Категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, передбачені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо ви підпадаєте під будь-яку з цих категорій, можна легально відмовитися від мобілізації.

Це, зокрема, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, ті, хто має інвалідність або неповнолітню дитину з інвалідністю тощо.

Також не підлягають мобілізації особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я та виключено з військового обліку. Жінок також не призиватимуть примусово – вони можуть долучитися до служби лише на добровільних засадах.

"Але варто зауважити, що право на відстрочку і належним чином оформлена відстрочка – це для ТЦК юридично різні статуси. Буває так, що у людини є право на відстрочку на законних підставах, але цим правом вона не користується. Якщо є тільки право, то вас можуть мобілізувати, а коли ви вже все оформили, то ні. Тому закликаю своїх клієнтів користуватися цим своїм законним правом і легалізувати своє право на відстрочку", – каже Катерина.

Також легально відмовитися від мобілізації можуть молодші 25 років і старші 60 років. Їх не можуть примусово мобілізувати, якщо тільки вони не виявили бажання вступити до лав ЗСУ добровільно. А вищий офіцерський склад може служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням, пояснює вона.

Мобілізація в Україні у 2025 році

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні було оголошено загальну мобілізацію, яка з того часу неодноразово продовжувалася указами Президента та рішеннями Верховної Ради. Мобілізація охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років: їм треба перебувати на обліку в ТЦК та СП.

Під час мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки мають носити із собою військово-облікові документи та мати вчасно оновлені облікові дані. Процес мобілізації починається проходження медичної комісії, і у разі визнання придатності чоловіка направляють на проходження базової загальновійськової підготовки, після чого – безпосередньо на місце несення служби.