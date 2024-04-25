ua en ru
Чт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні з'явилася мапа інтернет-провайдерів, які працюють при відключеннях світла

Україна, Четвер 25 квітня 2024 14:40
UA EN RU
В Україні з'явилася мапа інтернет-провайдерів, які працюють при відключеннях світла Фото: в Україні з'явилася мапа провайдерів, які працюють при відключеннях світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть знайти інтернет-провайдерів, які працюють під час відключень світла. Це можна зробити на онлайн-мапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Мапа показує, чи може провайдер у конкретному будинку дати доступ до інтернету під час блекаутів. Провайдери, які встановили оптоволоконні технології, можуть забезпечити доступ до інтернету під час відключень від 4 до 72 годин.

Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз - для всієї України.

"Важлива перевага цієї карти - користувач може перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом того проміжку часу, який зазначив провайдер. Рекомендую не тільки читати ці відгуки, а й залишати свої, щоб на мапі були тільки достовірні дані", - зазначив Федоров.

Провайдери можуть приєднатися до онлайн-мапи. Для цього потрібно написати на пошту misto@lun.ua з темою листа "Стійка Україна".

Мапу інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів, можна знайти - за посиланням.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації пояснили, як українці можуть залишатися зі зв'язком та інтернетом під час відключень світла.

Зазначимо, що в Україні почали вводити обмеження світла для промисловості та бізнесу. Але поки про масові відключення електроенергії не йдеться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет блекаут Відключеня світла
NEWS
У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США
У ЗСУ оцінили ризик масованої атаки РФ до отримання Україною нової допомоги від США
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме