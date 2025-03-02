Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
Кабмін нещодавно ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації, а також дозволив підприємствам, які ще не встигли підтвердити критичність та перебронювати своїх працівників, зробити це до 31 березня. До цієї дати "бронь" у працівників таких підприємств залишатиметься чинною.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головні нововведення.
Головні нововведення:
Швидке анулювання відстрочок. Тепер їх можна буде скасовувати раз на 5 днів, а не раз на місяць.
Урахування мобілізованих. Під час розрахунку дозволених обсягів бронювання будуть враховуватися мобілізовані після 18 травня 2024 року.
Оновлені підходи до розрахунку зарплати. Через перехід на щомісячну звітність середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал.
Автоматична перевірка зарплати. Пенсійний фонд та Мінцифри мають протягом місяця налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності зарплати працівників (від 20 тисяч гривень) вимогам бронювання.
Важливо: подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал "Дія". Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази - процес відбувається повністю в електронному форматі.
При цьому, якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.
Як подати заяву на бронювання працівників через "Дію":
- Авторизуватися на порталі "Дія".
- Обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву".
- Внести необхідні дані працівників.
- Підтвердити рівень їхньої заробітної плати.
- Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант).
- Очікувати результату - повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал "Дія".
Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.
Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом критеріям, визначеним урядом. Два з них є обов’язковими:
- середня зарплата працівників не менше 20 000 грн;
- відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.
Третій критерій підприємство може обрати один з таких:
- сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях);
- валютні надходження понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів);
- стратегічне значення для економіки і безпеки держави (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015);
- важливе значення для окремої галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними державними органами, ОВА);
- статус резидента Дія.City;
- постачання електронних комунікаційних послуг із певним рівнем доходу.
Як отримати статус критично важливого підприємства:
- Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо).
- Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну).
- Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів).
- Отримати офіційне підтвердження.
Нагадаємо, восени 2024 року після повідомлень про аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників, уряд провів аудит підприємств, які мають право бронювати своїх працівників.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, "перевірка виявила низку проблемних моментів", однак деталей він не уточнив.
У той же день уряд ухвалив рішення щодо зміни критеріїв бронювання працівників від мобілізації. Також були оновлені критерії визначення критичності підприємств. Вони зокрема передбачають, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.
Таким чином, для тих, хто вже мав "бронь" запровадили перехідний період на нові умови до 28 лютого, щоб до цієї дати всі підприємства поновили бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.
Однак днями Кабмін на засіданні продовжив дедлайн до 31 березня. Як пояснив Шмигаль, таке рішення було ухвалено через російську масштабну кібератаку на українські реєстри. Оскільки внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово зупинено роботу державних реєстрів, зокрема в застосунку "Дія" не працювала частина сервісів.
Додамо, що станом на січень 2025 року за офіційними даними
наразі в Україні мають "бронь" від мобілізації 900-950 тисяч військовозобов'язаних громадян.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: пресслужба Міністерства економіки України та Facebook-сторінка Чернігівського обласного ТЦК та СП.
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