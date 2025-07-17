У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: чого чекати вже в липні

Наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Оформити відстрочку в кілька кліків зможуть: наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

- якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС. Як відзначила Черногоренко, у Міноборони усвідомлюють те, наскільки важливо мати можливість оформити відстрочку "онлайн", у зв'язку з чим робота з розширення переліку для інших категорій - продовжується. Серед наступних - родини, які виховують дитину з інвалідністю. Як оформити відстрочку Для оформлення відстрочки необхідно: натиснути на три крапки на головному екрані застосунку;

обрати "Подати запит на відстрочку".

обрати вид відстрочки. Через деякий час ви отримаєте сповіщення щодо результату вашого запиту.