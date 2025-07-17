ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: чого чекати вже в липні

Четвер 17 липня 2025 12:41
UA EN RU
У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: чого чекати вже в липні Ілюстративне фото: "Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Оформити відстрочку в кілька кліків зможуть:

  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Як відзначила Черногоренко, у Міноборони усвідомлюють те, наскільки важливо мати можливість оформити відстрочку "онлайн", у зв'язку з чим робота з розширення переліку для інших категорій - продовжується. Серед наступних - родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як оформити відстрочку

Для оформлення відстрочки необхідно:

  • натиснути на три крапки на головному екрані застосунку;
  • обрати "Подати запит на відстрочку".
  • обрати вид відстрочки.

Через деякий час ви отримаєте сповіщення щодо результату вашого запиту.

"Резерв+"

Резерв+ - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України, для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити персональні дані, переглядати інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ.

В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Відстрочка
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні