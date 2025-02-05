У "Дії" з'явиться помічник на основі штучного інтелекту: що про це відомо

У "Дії" може з'явитись помічник, який працюватиме на основі штучного інтелекту. Планується, що він дозволить українцям швидше та легше розв'язувати ті чи інші питання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Що може змінитись в "Дії" для користувачів

Про ймовірний запуск в "Дії" помічника на основі штучного інтелекту (ШІ або ж з англійської - АІ) Федоров повідомив ще наприкінці лютого 2024 року.

"Одна з ідей, над якою працюємо, - помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія", - розповів тоді урядовець.

Планувалось, що для цього використають "технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній".

"Це буде чат-бот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людяною мовою й допоможе розв'язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії", - поділився міністр цифрової трансформації.

За його словами, це буде "революційна технологія не тільки для України, а й для урядів усього світу".

Допис Федорова від 29 лютого 2024 року про "помічника Надію" (скриншот: t.me/zedigital)

У червні 2024 року Кабінет міністрів України постановою №693 вніс низку змін до положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

У документі йдеться, зокрема, про можливість використання порталом "Дія" технологій штучного інтелекту (в межах надання користувачам інформаційної підтримки).

У січні поточного року в Міністерстві цифрової трансформації повідомили про амбітні плани на 2025 рік щодо "Дія.Освіта":

впровадити штучний інтелект на платформі спільно з Google;

створювати ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

А нещодавно - 4 лютого - Федоров повідомив про запуск WINWIN AI Center of Excellence.

За словами посадовця, на базі цього центру спеціалісти:

розроблятимуть ШІ-рішення;

інтегруватимуть їх у державний сектор, оборону, медицину, освіту та бізнес.

"Штучний інтелект уже змінює нашу реальність. Щодня ми чуємо про запуск нових АІ-застосунків та сервісів... АІ проникає буквально в усі сфери, і Україна має шанс стати лідером з упровадження АІ", - вважає міністр.

Серед ключових завдань WINWIN AI Center of Excellence на рік він згадав такі:

створити механізм розробки пілотних AI-рішень;

запустити мінімум три AI-продукти;

розробити національну мовну модель для державних сервісів;

інтегрувати ШІ в "Дію", "Мрію", AI Legal.

"Наша ціль - увійти в топ-3 світові лідери за рівнем упровадження AI до 2030 року. Україна повинна не наздоганяти світові тренди, а створювати їх", - наголосив Федоров.

Повідомляння щодо запуску WINWIN AI Center of Excellence (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Дещо згодом міністр цифрової трансформації зробив у своєму Telegram перепост публікації одного з українських медіа, в якому йшлося про плани "Дії" на майбутнє.

Серед них згадувалась, зокрема, й інтеграція штучного інтелекту.

"У "Дії" буде ШІ-помічник, до якого українці звертатимуться, якщо виникнуть проблеми під час взаємодії з державою. Для партнерів, які хочуть інтегрувати сервіси "Дії", вже працює ШІ-чат-бот "Наталка", - йдеться у повідомленні видання "Бабель".

Серед інших новацій у "Дії":

сервіси для водіїв (розширення можливостей щодо перереєстрації авто, зміни технічного паспорта, реєстрації авто після розмитнення тощо);

"еКонсул" (який дозволить українцям за кордоном замовляти закордонний паспорт чи ID-картку, посвідчення водія, картку платника податків, а також забирати документи за місцем перебування);

"еНотаріат" (електронна система, яка інтегруватиме всі нотаріальні процеси);

зміна прізвища (запровадження комплексної послуги переоформлення документів при зміні прізвища);

цифровізація послуг, пов'язаних зі смертю (на першому етапі - отримання свідоцтва про смерть, держреєстрація смерті, передача даних у реєстри та оформлення допомоги на поховання).

Перепост Федорова щодо планів "Дії" у Telegram (скриншот: t.me/zedigital)