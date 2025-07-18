Бронь від мобілізації через "Дію": перелік фахівців розширили

Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку отримали можливість бронювати своїх фахівців з будівельних бригад через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Кому доступна така можливість і як подати заявку

Урядовець пояснив, що відтепер підприємства, які прокладають інтернет і мобільний зв'язок можуть:

потрапити в перелік критично важливих підприємств;

бронювати всіх своїх фахівців, включених до складу будівельних бригад, через "Дію".

"Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку зможуть бронювати всіх фахівців будівельних бригад мереж xPON та мобільного зв'язку через "Дію", - наголосив він.

Федоров зауважив, що йдеться про "команди, які щодня відновлюють мережі після обстрілів, щоб ми залишалися на зв'язку з рідними, могли працювати та користуватися держпослугами".

Уточнюється, що така можливість доступна інтернет-провайдерам та операторам мобільного зв'язку, які подали до Міністерства цифрової трансформації України:

інформацію про плани будівництва мереж xPON або мобільного зв'язку;

інформацію про фактичне покриття мережами xPON або мобільного зв'язку;

накази про створення будівельних бригад.

Як можна подати заявку (інфографіка: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Для того, щоб забронювати працівників на порталі "Дія", у компанії має бути чинний статус критичного підприємства. Подати заявку при цьому не складно:

авторизуватись на порталі "Дія";

обрати послугу "Бронювання працівників";

натиснути "Подати заяву";

вказати дані працівників, яких потрібно забронювати;

підтвердити заробітну плату працівника;

перевірити правильність внесених даних;

підписати заяву (це може зробити керівник підприємства або уповноважена особа).

Результат надійде на вказану електронну пошту та в кабінет на порталі "Дія". Якщо бронювання успішне, воно відобразиться також у системі "Резерв+" працівників.

"Працюємо, щоб українці залишалися на зв'язку незалежно від обставин", - підсумував Федоров.

Публікація урядовця (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)