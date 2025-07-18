Бронь від мобілізації через "Дію": перелік фахівців розширили
Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку отримали можливість бронювати своїх фахівців з будівельних бригад через "Дію".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Кому доступна така можливість і як подати заявку
Урядовець пояснив, що відтепер підприємства, які прокладають інтернет і мобільний зв'язок можуть:
- потрапити в перелік критично важливих підприємств;
- бронювати всіх своїх фахівців, включених до складу будівельних бригад, через "Дію".
"Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку зможуть бронювати всіх фахівців будівельних бригад мереж xPON та мобільного зв'язку через "Дію", - наголосив він.
Федоров зауважив, що йдеться про "команди, які щодня відновлюють мережі після обстрілів, щоб ми залишалися на зв'язку з рідними, могли працювати та користуватися держпослугами".
Уточнюється, що така можливість доступна інтернет-провайдерам та операторам мобільного зв'язку, які подали до Міністерства цифрової трансформації України:
- інформацію про плани будівництва мереж xPON або мобільного зв'язку;
- інформацію про фактичне покриття мережами xPON або мобільного зв'язку;
- накази про створення будівельних бригад.
Як можна подати заявку (інфографіка: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Для того, щоб забронювати працівників на порталі "Дія", у компанії має бути чинний статус критичного підприємства. Подати заявку при цьому не складно:
- авторизуватись на порталі "Дія";
- обрати послугу "Бронювання працівників";
- натиснути "Подати заяву";
- вказати дані працівників, яких потрібно забронювати;
- підтвердити заробітну плату працівника;
- перевірити правильність внесених даних;
- підписати заяву (це може зробити керівник підприємства або уповноважена особа).
Результат надійде на вказану електронну пошту та в кабінет на порталі "Дія". Якщо бронювання успішне, воно відобразиться також у системі "Резерв+" працівників.
"Працюємо, щоб українці залишалися на зв'язку незалежно від обставин", - підсумував Федоров.
Публікація урядовця (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилося в правилах бронювання від мобілізації в Україні.
Крім того, ми пояснювали, чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників.
Тим часом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.
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