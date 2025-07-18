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Бронь від мобілізації через "Дію": перелік фахівців розширили

П'ятниця 18 липня 2025 17:08
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Бронь від мобілізації через "Дію": перелік фахівців розширили Фахівців, які можуть отримати бронь від мобілізації через "Дію", стало більше (фото: thedigital.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку отримали можливість бронювати своїх фахівців з будівельних бригад через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого віцепрем'єр-міністра України, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Кому доступна така можливість і як подати заявку

Урядовець пояснив, що відтепер підприємства, які прокладають інтернет і мобільний зв'язок можуть:

  • потрапити в перелік критично важливих підприємств;
  • бронювати всіх своїх фахівців, включених до складу будівельних бригад, через "Дію".

"Інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку зможуть бронювати всіх фахівців будівельних бригад мереж xPON та мобільного зв'язку через "Дію", - наголосив він.

Федоров зауважив, що йдеться про "команди, які щодня відновлюють мережі після обстрілів, щоб ми залишалися на зв'язку з рідними, могли працювати та користуватися держпослугами".

Уточнюється, що така можливість доступна інтернет-провайдерам та операторам мобільного зв'язку, які подали до Міністерства цифрової трансформації України:

  • інформацію про плани будівництва мереж xPON або мобільного зв'язку;
  • інформацію про фактичне покриття мережами xPON або мобільного зв'язку;
  • накази про створення будівельних бригад.

Бронь від мобілізації через &quot;Дію&quot;: перелік фахівців розширилиЯк можна подати заявку (інфографіка: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Для того, щоб забронювати працівників на порталі "Дія", у компанії має бути чинний статус критичного підприємства. Подати заявку при цьому не складно:

  • авторизуватись на порталі "Дія";
  • обрати послугу "Бронювання працівників";
  • натиснути "Подати заяву";
  • вказати дані працівників, яких потрібно забронювати;
  • підтвердити заробітну плату працівника;
  • перевірити правильність внесених даних;
  • підписати заяву (це може зробити керівник підприємства або уповноважена особа).

Результат надійде на вказану електронну пошту та в кабінет на порталі "Дія". Якщо бронювання успішне, воно відобразиться також у системі "Резерв+" працівників.

"Працюємо, щоб українці залишалися на зв'язку незалежно від обставин", - підсумував Федоров.

Бронь від мобілізації через &quot;Дію&quot;: перелік фахівців розширилиБронь від мобілізації через &quot;Дію&quot;: перелік фахівців розширилиПублікація урядовця (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилося в правилах бронювання від мобілізації в Україні.

Крім того, ми пояснювали, чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників.

Тим часом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

Читайте також, чи можна легально відмовитися від мобілізації.

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