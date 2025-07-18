Бронь от мобилизации через "Дію": перечень специалистов расширили

Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи получили возможность бронировать своих специалистов из строительных бригад через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Кому доступна такая возможность и как подать заявку

Чиновник объяснил, что отныне предприятия, которые прокладывают интернет и мобильную связь могут:

попасть в перечень критически важных предприятий;

бронировать всех своих специалистов, включенных в состав строительных бригад, через "Дію".

"Интернет-провайдеры и операторы мобильной связи смогут бронировать всех специалистов строительных бригад сетей xPON и мобильной связи через "Дію", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что речь идет о "командах, которые ежедневно восстанавливают сети после обстрелов, чтобы мы оставались на связи с родными, могли работать и пользоваться госуслугами".

Уточняется, что такая возможность доступна интернет-провайдерам и операторам мобильной связи, которые подали в Министерство цифровой трансформации Украины:

информацию о планах строительства сетей xPON или мобильной связи;

информацию о фактическом покрытии сетями xPON или мобильной связи;

приказы о создании строительных бригад.

Как можно подать заявку (инфографика: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Для того чтобы забронировать работников на портале "Дія", у компании должен быть действующий статус критического предприятия. Подать заявку при этом не сложно:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать услугу "Бронирование работников";

нажать "Подать заявление";

указать данные работников, которых нужно забронировать;

подтвердить заработную плату работника;

проверить правильность внесенных данных;

подписать заявление (это может сделать руководитель предприятия или уполномоченное лицо).

Результат поступит на указанную электронную почту и в кабинет на портале "Дія". Если бронирование успешное, оно отобразится также в системе "Резерв+" работников.

"Работаем, чтобы украинцы оставались на связи независимо от обстоятельств", - подытожил Федоров.

Публикация чиновника (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)