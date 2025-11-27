У Британії вироблятимуть українські дрони-перехоплювачі Octopus: підписано угоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Міністр зазначив, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

За його словами, це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з "Шахедами".

Виробництво дронів-перехоплювачів Octopus

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Україні запустили у серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus, який призначений для протидії російським ударним безпілотникам "Шахед".

Троє виробників вже отримали необхідні для випуску дронів Octopus технології. Ще 11 виробників готують виробничі лінії під них.

Octopus - це український малий безпілотний перехоплювач, спроєктований для перехоплення і знищення одноразових ударних дронів типу "Шахед" і йому подібних. Система вже довела свою ефективність на полі бою та стала основою для міжнародної промислової програми з масового виробництва.

Відомо, що дрон спільно виробляють Україна та Велика Британія.

Також Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ, проте невідомо, чи йде мова саме про Octopus.