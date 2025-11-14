ua en ru
Octopus пішов у серію. Україна запустила масове виробництво перехоплювача "Шахедів"

П'ятниця 14 листопада 2025 18:14
український дрон-перехоплювач Octopus (Міністерство оборони України)
Автор: Антон Корж

В Україні запустили у серійне виробництво дрон-перехоплювач Octopus, який призначений для протидії російським ударним безпілотникам "Шахед". Перші виробники вже отримали технологію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, три виробники отримали необхідні для випуску дронів Octopus технології. Ще 11 виробників готують виробничі лінії під них.

"Octopus - саме українська технологія перехоплення "Шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах", - нагадав міністр.

Шмигаль додав, що запуск Octopus у серійне виробництво дозволить якнайшвидше поставити дрони-перехоплювачі на захист українського неба від російських безпілотників.

"Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України", - резюмував міністр.

Зазначимо, раніше Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він повідомив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.

Octopus - це український малий безпілотний перехоплювач, спроєктований для перехоплення і знищення одноразових ударних дронів типу "Шахед" і йому подібних. Система вже довела свою ефективність на полі бою та стала основою для міжнародної промислової програми з масового виробництва.

Дрон спільно виробляють Україна та Велика Британія. Також Україна спільно зі Сполученими Штатами почала випускати дрони-перехоплювачі, які здатні боротись з ударними безпілотниками РФ - проте невідомо, чи йде мова саме про Octopus.

