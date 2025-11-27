В Британии будут производить украинские дроны-перехватчики Octopus: подписано соглашение
Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение о производстве украинского дрона-перехватчика Octopus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины, делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Британии украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с "Шахедами".
Министр отметил, что планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.
Производство дронов-перехватчиков Octopus
Напомним, в начале ноября стало известно, что в Украине запустили в серийное производство дрон-перехватчик Octopus, который предназначен для противодействия российским ударным беспилотникам "Шахед".
Трое производителей уже получили необходимые для выпуска дронов Octopus технологии. Еще 11 производителей готовят производственные линии под них.
Octopus - это украинский малый беспилотный перехватчик, спроектированный для перехвата и уничтожения одноразовых ударных дронов типа "Шахед" и ему подобных. Система уже доказала свою эффективность на поле боя и стала основой для международной промышленной программы по массовому производству.
Известно, что дрон совместно производят Украина и Великобритания.
Также Украина совместно с Соединенными Штатами начала выпускать дроны-перехватчики, которые способны бороться с ударными беспилотниками РФ, однако неизвестно, идет ли речь именно об Octopus.