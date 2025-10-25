Зеленський показав Стармеру дрон-перехоплювач OCTOPUS і отримав обіцянку від Британії

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером в Лондоні продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS. Лондон своєю чергою пообіцяв виготовити першу партію цих безпілотників для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави в Telegram.

"Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - повідомив Зеленський. Також в рамках зустрічі сторони обговорили розширення оборонної співпраці та посилення санкційного тиску на Росію. "Посилення санкційної політики має підштовхнути Росію до справжніх переговорів. Нещодавні пакети санкцій партнерів є дуже важливими", - додав глава держави. Президент повідомив також, що перед зустріччю "коаліції рішучих" скоординував зі Стармером ключові позиції: гарантії безпеки для України;

посилення протиповітряної оборони;

розширення можливостей далекобійних ударів;

підвищення енергетичної стійкості.