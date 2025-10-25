Умєров про дрони-перехоплювачі OCTOPUS: бойове застосування буде в Україні

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS буде відбуватися у Великій Британії, а бойове застосування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Зокрема, він підтвердив, що Британія виробить для України тестову партію дронів-перехоплювачів OCTOPUS з 1000 одиниць. Але потім виробництво масштабують до потрібної кількості.

"Софтвер наш і хардвер наш. Велика Британія разом з нами працювала над цим проектом, і зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їхніх державних центрів. І після виготовлення та тестування буде бойове застосування вже в Україні", - сказав секретар РНБО.

Також Умєров додав, що це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.