ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Умєров про дрони-перехоплювачі OCTOPUS: бойове застосування буде в Україні

Субота 25 жовтня 2025 19:31
UA EN RU
Умєров про дрони-перехоплювачі OCTOPUS: бойове застосування буде в Україні Фото: Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS буде відбуватися у Великій Британії, а бойове застосування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".

Зокрема, він підтвердив, що Британія виробить для України тестову партію дронів-перехоплювачів OCTOPUS з 1000 одиниць. Але потім виробництво масштабують до потрібної кількості.

"Софтвер наш і хардвер наш. Велика Британія разом з нами працювала над цим проектом, і зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їхніх державних центрів. І після виготовлення та тестування буде бойове застосування вже в Україні", - сказав секретар РНБО.

Також Умєров додав, що це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

Дрони OCTOPUS

Нагадаємо, у вересні уряд Британії анонсував, що країна підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання.

Там зазначили, що угода передбачає обмін технологіями, що створить робочі місця в Британії та посилить національну безпеку обох країн.

Як поінформували в британському уряді, першим проєктом стане новий дрони-перехоплювач під назвою OCTOPUS. Масове виробництво розпочнеться безпосередньо у Великій Британії, де планують випускати тисячі дронів на місяць для передачі Україні.

Безпосередньо вчора, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та показав йому дрон OCTOPUS. Глава держави поінформував, що є домовленість про виробництво першої партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рустем Умєров Війна в Україні Дрони
Новини
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію