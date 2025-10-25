Умєров про дрони-перехоплювачі OCTOPUS: бойове застосування буде в Україні
Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що виробництво дронів-перехоплювачів OCTOPUS буде відбуватися у Великій Британії, а бойове застосування в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".
Зокрема, він підтвердив, що Британія виробить для України тестову партію дронів-перехоплювачів OCTOPUS з 1000 одиниць. Але потім виробництво масштабують до потрібної кількості.
"Софтвер наш і хардвер наш. Велика Британія разом з нами працювала над цим проектом, і зараз ми будемо виробляти ці перші партії на базі їхніх державних центрів. І після виготовлення та тестування буде бойове застосування вже в Україні", - сказав секретар РНБО.
Також Умєров додав, що це перший український бойовий дрон, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.
Дрони OCTOPUS
Нагадаємо, у вересні уряд Британії анонсував, що країна підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання.
Там зазначили, що угода передбачає обмін технологіями, що створить робочі місця в Британії та посилить національну безпеку обох країн.
Як поінформували в британському уряді, першим проєктом стане новий дрони-перехоплювач під назвою OCTOPUS. Масове виробництво розпочнеться безпосередньо у Великій Британії, де планують випускати тисячі дронів на місяць для передачі Україні.
Безпосередньо вчора, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та показав йому дрон OCTOPUS. Глава держави поінформував, що є домовленість про виробництво першої партії.