Україна хоче виробляти дрони разом із Японією: Сибіга розкрив подробиці

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Kyodo News.

Сибіга зауважив, що зараз Україна має досвід, який вона отримала під час війни з країною-агресором Росією, і тому співпраця між Києвом і Токіо може бути взаємовигідною.

"Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів... Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати, наприклад, у виробництві дронів", – заявив міністр.

Про які дрони мова

Посилаючись на суворі обмеження Японії щодо передачі озброєнь, закріплені в її Конституції, Сибіга зауважив, що співпраця у сфері дронів може охоплювати широкий спектр - від аграрного призначення до розвідувальних технологій.

Варто нагадати, що Японія, як і раніше, дотримується своєї пацифістської політики. Експорт зброї залишається під жорстким контролем, на чому свого часу наголошував міністр оборони Мінору Кіхара.

Однак минулого року Японія помʼякшила правила експорту зброї - тепер вона зможе продавати винищувачі іншим державам. Однак літаки не дозволять передати країнам, де ведуться бойові дії.