Україна хоче виробляти дрони разом із Японією: Сибіга розкрив подробиці
Україна готова співпрацювати з Японією в галузі безпілотних технологій, включаючи спільне виробництво дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Kyodo News.
Сибіга зауважив, що зараз Україна має досвід, який вона отримала під час війни з країною-агресором Росією, і тому співпраця між Києвом і Токіо може бути взаємовигідною.
"Зараз ми є світовими лідерами у виробництві дронів... Ми готові поділитися з Японією нашим досвідом і співпрацювати, наприклад, у виробництві дронів", – заявив міністр.
Про які дрони мова
Посилаючись на суворі обмеження Японії щодо передачі озброєнь, закріплені в її Конституції, Сибіга зауважив, що співпраця у сфері дронів може охоплювати широкий спектр - від аграрного призначення до розвідувальних технологій.
Варто нагадати, що Японія, як і раніше, дотримується своєї пацифістської політики. Експорт зброї залишається під жорстким контролем, на чому свого часу наголошував міністр оборони Мінору Кіхара.
Однак минулого року Японія помʼякшила правила експорту зброї - тепер вона зможе продавати винищувачі іншим державам. Однак літаки не дозволять передати країнам, де ведуться бойові дії.
Раніше ми писали, що Україна та Японія підписали угоду, необхідну для отримання позики у 3 млрд доларів. Вона покриватиметься прибутками з заморожених активів РФ.
У січні поточного року Японія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку обмежень потрапили не лише компанії та громадяни РФ, але й інших країн.
У тому ж числі минулого року Японія приєдналася до коаліції з повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Ініціативу започаткували Україна та Канада.