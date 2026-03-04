Британія розглядає підтримку операції США проти Ірану: чому Лондон змінив позицію

Очікується, що американські стратегічні бомбардувальники прибудуть на британські бази - Дієго-Гарсія та Фейрфорд - звідки можуть завдавати ударів по підземних іранських "ракетних містах".

Один із варіантів передбачає застосування B-2 або B-52 зі спеціальними протибункерними боєприпасами. У такому разі Лондон може забезпечити не лише інфраструктурну, а й додаткову підтримку з боку Королівських ВПС.

Водночас есмінець HMS Dragon, перекидання якого прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував для посилення присутності поблизу Кіпру, вийде з Портсмута не раніше наступного тижня.

За оцінками західних чиновників, Іран має запас балістичних ракет ще на кілька днів інтенсивних пусків, однак темпи можуть знизитися через постійні удари США та Ізраїлю. З іншого боку, більша частина регіональних союзників уже витратила значну кількість перехоплювачів Patriot, захищаючись від атак.

Посадовці наголошують, що прискорене знищення іранських пускових установок є ключовим для зменшення ракетної загрози, особливо з огляду на обмеженість запасів перехоплювачів у регіоні.