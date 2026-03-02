Зеленський запропонував Близькому Сходу допомогу у знищенні "Шахедів", але є умова
Україна може допомогти країнам Близького Сходу знищувати іранські "Шахеди" в разі, якщо арабські лідери переконають Москву укласти перемир'я.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент України Володимир Зеленський.
Читайте також: Іран завдав удару "Шахедами" по НПЗ в Саудівській Аравії
"Я б запропонував таке: лідери Близького Сходу мають хороші стосунки з росіянами. Вони можуть попросити росіян встановити місячне перемир'я", - сказав глава української держави.
За його словами, після встановлення перемир'я Україна направить "найкращих операторів систем перехоплення дронів у країни Близького Сходу".
Президент уточнив, що перемир'я також можна оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна "могла допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення".
Зеленський додав, що ОАЕ, Саудівська Аравія і Катар, без сумнівів, мають хороші економічні відносини з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Ми можемо допомогти Ізраїлю так само", - запевнив президент.
Допомога України в боротьбі з "Шахедами"
Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Кір Стармер заявляв, що його країна залучить експертів з України, щоб допомогти країнам Перської затоки збивати іранські ударні дрони.
Уже сьогодні, 2 березня, глава української держави Володимир Зеленський зазначив, що він не отримував жодних запитів щодо залучення українських експертів до боротьби з іранськими дронами на Близькому Сході.
Варто зауважити, що Іран активно використовує свої безпілотники для ударів по країнах Перської затоки. Це відбувається після того, як США та Ізраїль розпочали операцію проти іранського режиму.