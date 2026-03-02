Британія хоче допомоги України з "Шахедами" над Перською затокою, - Стармер
Велика Британія планує залучити експертів з України для того, щоб знищувати іранські безпілотники над країнами Перської затоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Стармер підкреслив, що Британія не приєднується до ударів США та Ізраїлю по Ірану. Але британці будуть надавати допомогу партнерам з країни Перської затоки у відбитті іранських атак.
"Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо наші оборонні дії в регіоні. А також залучимо експертів з України разом з нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам з Перської затоки збивати іранські дрони, які атакують їх", - зазначив він.
Стармер додав, що Британія пам'ятає "помилки Іраку", тому не будуть атакувати Іран. Але оскільки Іран проводить тактику "випаленої землі", то колективна самооборона союзників підтримується.
"Це найкращий спосіб усунути нагальну загрозу і запобігти подальшому загостренню ситуації. Британський уряд захищає британські інтереси і британські життя", - додав він.
Іранські обстріли
Зазначимо, вдень 1 березня Тегеран офіційно оголосив про початок безпрецедентної військової відповіді на ліквідацію силами США та Ізраїлю верховного лідера країни Алі Хаменеї.
Іранці атакували ракетами кілька британських військових баз на Кіпрі. Також Іран завдав ракетно-дронових ударів по військових базах США та Німеччини в Іраку та Йорданії.
Загалом Іран завдає ударів по всім сусіднім країнам ще з 28 лютого. Удари часто безладні та спрямовані проти цивільної інфраструктури. Наприклад, міжнародний аеропорт Кувейту ввечері 28 лютого був атакований іранським ударним безпілотником.
Аналогічні обстріли були у Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Кувейті та Саудівській Аравії. У підсумку останні тепер готові приєднатися до США та Ізраїлю, щоб атакувати Іран та помститися за ракетно-дроновий терор.