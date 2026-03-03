ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зеленський запропонував країнам Близького Сходу дрони-перехоплювачі, але є умова

Вівторок 03 березня 2026 17:23
UA EN RU
Зеленський запропонував країнам Близького Сходу дрони-перехоплювачі, але є умова Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Олена Чупровська

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки українські дрони-перехоплювачі. Україна надасть їх за однієї умови.

Про це президент сказав на брифінгу після засідання РНБО, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Зеленський запропонував Близькому Сходу допомогу у знищенні "Шахедів", але є умова

Що Україна пропонує і що хоче отримати

Україна готова передати країнам Близького Сходу досвід та дрони-перехоплювачі - зброю, яку використовує для боротьби з масованими атаками. Натомість очікує отримати ракети PAC-3 до системи Patriot, яких Україні гостро бракує.

Зеленський підкреслив: Україна може ділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю. За його словами, партнери на Близькому Сході справді зацікавлені в українських напрацюваннях щодо протидії масованим повітряним ударам.

Умова - перемир'я

Головна вимога Зеленського - щоб арабські лідери домовились із Путіним про припинення вогню. Президент звернув увагу, що ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар мають тісні економічні зв'язки з Росією і можуть використати цей вплив.

"А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу", - пояснив Зеленський.

Чому Близький Схід звернувся до України

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучить українських експертів, щоб допомогти державам Перської затоки збивати іранські ударні дрони - "Шахеди". Зеленський у відповідь зауважив, що офіційних запитів на залучення фахівців від партнерів поки не отримував.

Як писало РБК-Україна, Зеленський домовився з ОАЕ про захист від іранських ударів. Лідери країн обговорили, як вони можуть співпрацювати у цій ситуації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Іран
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою