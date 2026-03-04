Британия рассматривает поддержку операции США против Ирана: почему Лондон изменил позицию

Ожидается, что американские стратегические бомбардировщики прибудут на британские базы - Диего-Гарсия и Фейрфорд - откуда могут наносить удары по подземным иранским "ракетным городам".

Один из вариантов предусматривает применение B-2 или B-52 со специальными противобункерными боеприпасами. В таком случае Лондон может обеспечить не только инфраструктурную, но и дополнительную поддержку со стороны Королевских ВВС.

В то же время эсминец HMS Dragon, переброску которого премьер-министр Кир Стармер анонсировал для усиления присутствия вблизи Кипра, выйдет из Портсмута не раньше следующей недели.

По оценкам западных чиновников, Иран имеет запас баллистических ракет еще на несколько дней интенсивных пусков, однако темпы могут снизиться из-за постоянных ударов США и Израиля. С другой стороны, большая часть региональных союзников уже потратила значительное количество перехватчиков Patriot, защищаясь от атак.

Чиновники отмечают, что ускоренное уничтожение иранских пусковых установок является ключевым для уменьшения ракетной угрозы, особенно учитывая ограниченность запасов перехватчиков в регионе.