Brexit без правил: как Британия движется к выходу из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (фото: Jack Taylor/Getty Images)

Из-за перманентного противостояния между правительством и парламентом Великобритания все ближе и ближе к выходу из Евросоюза без соглашения уже 31 октября. Вариант No-Deal Brexit грозит Соединенному Королевству тяжелыми социальными и экономическими последствиями.

Но просить Евросоюз о новой отсрочке британский премьер Борис Джонсон не хочет, говоря, что лучше "умрет в канаве". Тем временем, и у самих европейских лидеров попросту заканчивается терпение. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Во вторник, 8 октября, закончилась самая длинная парламентская сессия в истории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с момента его образования в 1801 году. Она длилась с июня 2017 года и, по большому счету, была посвящена одному вопросу – как организовать выход Великобритании из Евросоюза, согласно решению референдума 2016 года. Но в итоге, за два с лишним года ситуация не изменилась – на каких условиях состоится Brexit, когда именно, да и состоится ли вообще, до сих пор неизвестно.

Сама Великобритания за это время успела погрузиться в глубокий политический кризис, парламент так и не смог найти ни одного компромиссного варианта Brexit и раскололся на массу враждующих политических группировок. Не помогла даже смена премьер-министра в июле этого года.

Именно упорство лидера Консервативной партии и премьера Терезы Мэй, которая несколько раз пыталась провести через Палату общин свой вариант соглашения по Brexit, несмотря на то, что голосов за него очевидно не хватало, часто называли одной из причин столь глубокого кризиса в Королевстве. Но когда на смену ей пришел харизматичный и резкий Борис Джонсон, ситуацию это никак не улучшило.

Главное обещание Джонсона, с которым он пришел на должность – в любом случае обеспечить Brexit 31 октября и больше не просить у Брюсселя никаких отсрочек.

Ключевой помехой в этом деле для британского премьера стали депутаты его же парламента, которые категорически отказываются от выхода из ЕС без соглашения (No-Deal Brexit), что приведет к непредсказуемым социальным и экономическим последствиям для страны. В то же время и одобрить какой-либо план Brexit Палата общин тоже не в состоянии.

Потому Джонсон, под предлогом подготовки к речи королевы в парламенте, назначенной на 14 октября, решил приостановить работу парламента на 5 недель, с 10-х чисел сентября до середины октября. Это стало бы самым большим перерывом в работе Палаты общин со времен Второй мировой войны. Джонсону он был нужен для того, чтобы перехватить у депутатов процесс управления выходом из ЕС.

Еще 3 сентября он все же потребовал от парламента поддержать выход Великобритании из ЕС либо с подписанным соглашением, либо без него. Но его сразу же постигла неудача – парламентарии, в том числе два десятка консерваторов, решили взять повестку дня Палаты общин под свой контроль, пойдя против линии правительства. Таким образом, Джонсон стал первым с 1894 года британским премьером, который проиграл свое первое же голосование в парламенте.

В ответ Джонсон исключил консерваторов-мятежников из фракции, тем самым потеряв большинство в Палате общин. Также премьер призвал назначить досрочные парламентские выборы на середину октября – но для этого ему нужна поддержка двух третей парламента, которых также не набралось.

Зато депутаты поддержали закон, согласно которому премьер до 19 октября должен попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если к тому моменту не удастся согласовать какое-либо соглашение о выходе из ЕС. Главная цель депутатов – любой ценой сорвать No-Deal Brexit.

10 сентября парламент ушел на вынужденный перерыв, но он длился не так долго, как того хотел Джонсон. 24 сентября единогласным решением Верховного суда Великобритании приостановка работы парламента была признана незаконной, и депутаты вернулись в зал заседаний.

Оппоненты Джонсона, апеллируя к традициям и принципам демократии (а в британской политической системе они имеют реальный вес), призвали премьера уйти в отставку после случившегося, но он отказался.

План Джонсона

Вместо отставки Джонсон в начале октября предложил Евросоюзу пакет предложений к соглашению о выходе Великобритании из ЕС, которые, по его мнению, смогли бы снять самую острую проблему на пути к Brexit – статус ирландской границы.

На данный момент единственная сухопутная граница между Британией и Евросоюзом разделяет независимую Республику Ирландия и Северную Ирландию, входящую в состав Королевства. Поскольку обе страны сейчас являются членами ЕС, на практике эта граница отсутствует.

Это было одним из условий мирного соглашения между ирландскими националистами из IRA, британской властью и лояльными Лондону группировками, которое в 1998 году положило конец многолетнему кровавому конфликту в Северной Ирландии. Возобновления этого конфликта не хотят ни в Лондоне, ни в Брюсселе. Но в случае Brexit между странами должна появиться видимая граница, с пограничниками и таможенным досмотром.

Чтобы этого избежать, в проект соглашения, разработанный еще правительством Терезы Мэй, был заложен механизм т.н. "бэкстопа". Он предусматривает, что Великобритания на неопределенный срок останется частью единого таможенного пространства Евросоюза, а Северная Ирландия еще и будет придерживаться правил единого европейского рынка.

Но в Соединенном Королевстве это многих не устраивает – поскольку тогда Великобритания не сможет вести полностью самостоятельную торговую политику (одна из ключевых идей Brexit), а Северная Ирландия будет пользоваться определенным "особым статусом" внутри королевства. К тому же самостоятельно отказаться от "бэкстопа", по условиям договора, Лондон не мог, и такой режим мог бы сохраняться неопределенно долго.

Джонсон предлагает, чтобы Соединенное Королевство вышло из таможенного пространства ЕС, а Северная Ирландия при этом осталась в едином рынке Евросоюза на переходной период, пока не будет заключено новое торговое соглашение.

Это означает, что перемещающиеся между Ирландией и Северной Ирландией грузы все же будут подлежать досмотру. При этом таможенные декларации можно будет заполнять в электронной форме, а сам досмотр будет проходить в удаленных от границы пунктах. Все это делается для того, чтобы избежать появления физически видимой границы, разделяющей Ирландию на две части, что может спровоцировать ирландских националистов.

Как отмечает BBC, Brexit не является главной причиной некоторой активизации североирландских боевиков в последние месяцы. Но из-за истории с границей и "бэкстопом" к любым инцидентам в регионе теперь приковано внимание мировой прессы. А это, в свою очередь, может стимулировать различные группировки IRA к новым атакам.

Кроме того, по предложению Джонсона, парламент Северной Ирландии должен одобрить этот план и подтверждать его каждые четыре года, если не будет достигнуто широкое торговое соглашение. При этом сам североирландский парламент из-за конфликта между националистами и лояльными Лондону силами парализован еще с начала 2017 года.

Рассмотреть предложения Джонсона Евросоюз должен будет на саммите, назначенном на 17 октября в Брюсселе. Но по информации британских СМИ, у европейских политиков предложения британского премьера не вызвали энтузиазма.

Источник BBC сообщает, что канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Джонсоном сказала, что новое соглашение на предложенных Лондоном условиях "чрезвычайно маловероятно". Меркель якобы назвала единственным вариантом выхода из тупика сохранение Северной Ирландии в таможенном пространстве и едином рынке ЕС.

Бесконечные маневры британского правительства и депутатов все больше надоедают европейцам. Глава Европарламента Давид Сассоли после встречи с Джонсоном 8 октября прямо заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit.

По словам Сассоли, ЕС не пойдет на сделку, которая поставит под угрозу мирный процесс в Ирландии или целостность европейского единого рынка. "На данном этапе есть две альтернативы сделке: отсрочка или отсутствие сделки", - заявил глава Европарламента.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в своем Twitter публично обратился к Джонсону, заявив, что "на кону не победа в какой-то дурацкой игре во взаимные обвинения, а будущее Европы и Соединенного Королевства".

"Вы не хотите соглашения, вы не хотите отсрочки, вы не хотите отказаться (от выхода из ЕС), quo vadis? (куда идешь?)" – написал Туск.

Похоже, ответ на этот вопрос Джонсон будет искать в ближайшие дни, пока британский парламент до 14 октября уйдет на перерыв. Но отступать от идеи все же вывести Великобританию из Евросоюза любой ценой он, похоже, не намерен.

Ранее, отвечая на вопрос, будет ли он требовать отсрочки Brexit, как того требует принятый Палатой общин закон, Джонсон сказал, что лучше "умрет в канаве". В последние дни в своих выступлениях британский премьер повторяет формулу "Brexit с соглашением или без него – но никакой отсрочки".

Распутать весь этот клубок противоречий потенциально могли бы досрочные выборы в Палату общин, но на них оппозиция тоже не соглашается – опасаясь, что в таком случае Джонсон снова перехватит у парламента инициативу и все же выведет Великобританию из Евросоюза 31 октября, как и обещал. А попытки обязать премьера просить об отсрочке Brexit через суд пока результата не приносят.

Оппозицией движет и сугубо прагматичный интерес, ведь в случае досрочных выборов Джонсон может серьезно укрепить свои позиции – с начала лета рейтинг Консервативной партии вырос в два раза. А договориться между собой и, например, согласовать кандидатуру нового премьера, чтобы обойтись без выборов, лидеры оппозиционных лейбористов и либерал-демократов не могут – взаимное недоверие слишком высоко.

Тем временем, как сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Institute for Fiscal Studies, выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к росту госдолга королевства до 90% от ВВП – это будет самый высокий показатель с 1960-х годов.